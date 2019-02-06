2019-02-06T11:11:41+03:00
Общество

Какие льготы получат малоимущие пенсионеры и ветераны Ярославля в этом году

Что нужно сделать, чтобы получить пособие и льготу на проезд?
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

С 1 февраля 2019 году малоимущие ветераны и пожилые люди смогут получить единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей. Для того, чтобы получить пособие, необходимо предоставить в территориальный отдел департамента по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля по месту жительства следующие документы:

- паспорт или другой документ, который удостоверяет личность;

- справка о признании малоимущим;

- документы, подтверждающие родство.

Доход на одного человека не должен превышать установленный прожиточный минимум – 9695 рублей.

Также малоимущие пенсионеры-орденоносцы получат льготы на проезд в размере 120 рублей в месяц. Их доход не должен быть больше 9695 рублей. Для действующих получателей льгота предоставляется на прежних условиях.

Для получения льготы необходимо прийти в отдел социальных выплат муниципального казенного учреждения «Центр социальных выплат» города Ярославля по месту жительства со следующими документами:

- паспорт или любой документ, удостоверяющий личность;

- справка о признании малоимущим;

- документ, подтверждающий принадлежность к данной категории.

Помимо льгот за счет городского бюджета ветераны и пенсионеры, живущие в частном секторе, смогут заменить газовое и электрооборудование.

Данные льготы являются дополнительными для жителей Ярославля. Они не отменяют другую региональную и федеральную поддержку пенсионеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ярославские студенты поедут на стажировку в международные лагеря центра «Артек»
36-летний ярославец, насиловавший девушек во Фрунзенском районе, заключен под стражу
Ярославцам представили проект благоустройства Юбилейного парка
Мошенник, укравший 50 миллионов при расчистке озера Неро, получил реальный срок
В Ярославской области телефонный мошенник представился сотрудником банка и украл с карты женщины 46 тысяч рублей
В Угличе прокуратура внесла представление мэру за плохую уборку города
Появились слухи об отставке заместителя мэра Ярославля по ХКХ Михаила Кузнецова
Рыбинские пенсионеры зашагают в ногу со временем: в Ярославской области открылись курсы компьютерной грамотности
СК вынес обвинение 50-летнему ярославцу, который разделся перед ребенком
Губернатор Ярославской области на совещании в Туле пообещал увеличить производство органического мяса и молока в три раза
Мэр Ярославля познакомился с 70-летним дворником, который подает пример хороший пример коммунальщикам
Под Ярославлем пьяный дебошир грозился убить знакомого ледорубом
Ярославские власти будут привлекать в регион перевозчиков с большими автобусами
В Рыбинске откроется центр амбулаторной онкологической помощи и эндоскопический центр
Лося покушать захотелось: голодный охотник нанес лесу ущерб почти в полмиллиона рублей
В Ярославской области родственники отца ребенка не признавали наследника и отказывались устанавливать родство
26 азиатов на два дома: в Ярославле накажут мужчину за фиктивную прописку
С ярославца по долгу - бюджету больше миллиарда добавится
Ярославские лыжные акробаты успешно прошли квалификационный этап чемпионата мира по фристайлу
Ярославским подросткам дадут работу, чтобы заработать денег летом
"Ярославич" не смог загасить "Факел"
Обманул женщин: в Ярославской области слишком хитрый мошенник получил условный срок
Штраф за смерть ребенка: суд оценил халатность угличской чиновницы