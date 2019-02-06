Какие льготы получат малоимущие пенсионеры и ветераны Ярославля в этом году

СЕГОДНЯ 11:11 2019-02-06T11:11:41+03:00

Что нужно сделать, чтобы получить пособие и льготу на проезд?

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С 1 февраля 2019 году малоимущие ветераны и пожилые люди смогут получить единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей. Для того, чтобы получить пособие, необходимо предоставить в территориальный отдел департамента по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля по месту жительства следующие документы:

- паспорт или другой документ, который удостоверяет личность;

- справка о признании малоимущим;

- документы, подтверждающие родство.

Доход на одного человека не должен превышать установленный прожиточный минимум – 9695 рублей.

Также малоимущие пенсионеры-орденоносцы получат льготы на проезд в размере 120 рублей в месяц. Их доход не должен быть больше 9695 рублей. Для действующих получателей льгота предоставляется на прежних условиях.

Для получения льготы необходимо прийти в отдел социальных выплат муниципального казенного учреждения «Центр социальных выплат» города Ярославля по месту жительства со следующими документами:

- паспорт или любой документ, удостоверяющий личность;

- справка о признании малоимущим;

- документ, подтверждающий принадлежность к данной категории.

Помимо льгот за счет городского бюджета ветераны и пенсионеры, живущие в частном секторе, смогут заменить газовое и электрооборудование.

Данные льготы являются дополнительными для жителей Ярославля. Они не отменяют другую региональную и федеральную поддержку пенсионеров.

ИСТОЧНИК KP.RU