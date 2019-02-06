В Рыбинске откроется центр амбулаторной онкологической помощи и эндоскопический центр
В Рыбинске откроется центр онкологической помощи для горожан и жителей района. В центре будут проводиться обследования при подозрении на онкозаболевание. Также появится дневной стационар, где пациенты смогут пройти курс химиотерапии. Центр создается на базе первой и шестой больниц.
Помимо этого, в Рыбинске на базе городской больницы № 1 создается единый эндоскопический центр.
– Новые центры будут оснащены необходимым диагностическим оборудованием. Закупим эндоскопические стойки, видеогастроскопы. Рыбинские специалисты пройдут дополнительное обучение в областной онкологической больнице, а ряд специалистов смогут повысить квалификацию в институте имени Герцена в Москве, – поделился директор областного департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев.
Открытие запланировано на 2019 год.
ИСТОЧНИК KP.RU