2019-02-06T10:15:10+03:00
На здоровье

В Рыбинске откроется центр амбулаторной онкологической помощи и эндоскопический центр

Жители города и района смогут обследоваться уже в этом году
Екатерина РЯБЦЕВА
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Новые центры будут оснащены необходимым диагностическим оборудованием/ФОТО: Портал органов государственной власти Ярославской областиНовые центры будут оснащены необходимым диагностическим оборудованием/ФОТО: Портал органов государственной власти Ярославской области
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В Рыбинске откроется центр онкологической помощи для горожан и жителей района. В центре будут проводиться обследования при подозрении на онкозаболевание. Также появится дневной стационар, где пациенты смогут пройти курс химиотерапии. Центр создается на базе первой и шестой больниц.

Помимо этого, в Рыбинске на базе городской больницы № 1 создается единый эндоскопический центр.

– Новые центры будут оснащены необходимым диагностическим оборудованием. Закупим эндоскопические стойки, видеогастроскопы. Рыбинские специалисты пройдут дополнительное обучение в областной онкологической больнице, а ряд специалистов смогут повысить квалификацию в институте имени Герцена в Москве, – поделился директор областного департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев.

Открытие запланировано на 2019 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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