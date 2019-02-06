Лося покушать захотелось: голодный охотник нанес лесу ущерб почти в полмиллиона рублей

СЕГОДНЯ 10:11 2019-02-06T10:11:31+03:00

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В Даниловском районе Ярославской области поймали охотника, который одним выстрелом сделал лес беднее на 450 тысяч рублей. И сократил лесную фауну на одного лося.

- В полицию поступило сообщение от инспектора охраны окружающей среды о том, что выявлен факт незаконной охоты в Даниловском районе, - объяснили в ярославской полиции.

Проведя расследование, полицейские вышли на 60-летнего мужчину из Данилова. Он признался в убийстве лося и назвал причину преступления. Ему банально захотелось лосятины. Но насладиться мясом мужчине, увы, не удалось. Полиция забрала и лосятину, и ружье, и нож, и патроны, чтобы убедиться, что охотник не сорвется. Хотя тот и так решил, что лучше будет сотрудничать со следствием. Он готов возместить ущерб охотничьему хозяйству. Но уголовное дело на него все-таки завели.

ИСТОЧНИК KP.RU