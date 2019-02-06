В Ярославской области родственники отца ребенка не признавали наследника и отказывались устанавливать родство

СЕГОДНЯ 09:47 2019-02-06T09:47:03+03:00

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В Ярославской области женщина родила ребенка от мужчины, с которым в браке не состояла. Вскоре отец ребенка умер, и она решила сообщить бабушке и дедушке – родителям бывшего возлюбленного, что у них есть наследник. Семья не обрадовалась таким новостям. Особенно агрессивно отреагировал дядя малыша – брат покойного. По профессии дядя финансист, поэтому, посчитав долги по алиментам своего брата, мужчина стал проявлять ненависть к возможным родственникам. Устанавливать родство пришлось в суде. К судебным приставам поступила заявка о том, чтобы провести выездное судебное заседание в целях безопасности. Во время этого процесса родители покойного отказались сдавать свой биоматериал, а брат согласился с радостью. Все прошло без прецедентов, физическая сила и огнестрельное оружие применять не пришлось. Судебная тяжба о наследнике продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU