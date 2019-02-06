26 азиатов на два дома: в Ярославле накажут мужчину за фиктивную прописку

СЕГОДНЯ 09:22 2019-02-06T09:24:28+03:00

У хитреца уже была судимость и он долго не попадался

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Ярославская полиция поймала предприимчивого ярославца, который зарегистрировал у себя 26 выходцев из стран Средней Азии. Мужчина нигде не работал, а только прописывал иностранцев в собственной квартире и доме, который тоже был его, но жить в котором было точно невозможно. Хотя азиаты явно и не претендовали на жилплощадь. Им нужна была только регистрация.

- В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением передано в суд Фрунзенского района г. Ярославля, - рассказали в ярославской полиции.

Достаточно долго 41-летний мошенник умудрялся не попадаться. Он действовал с сентября 2017 года по декабрь 2018 года. По той статье, по которой на него завели дело, он может или отделаться штрафом, или же реально сесть в тюрьму. И учитывая судимость, второе более вероятно.

Напомним, недавно в Ярославле задержали его коллегу, который попался после шести фиктивных узбеков.

ИСТОЧНИК KP.RU