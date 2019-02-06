Ярославские лыжные акробаты успешно прошли квалификационный этап чемпионата мира по фристайлу

СЕГОДНЯ 08:29 2019-02-06T08:29:48+03:00

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На стартовавшем в американском городке Дир-Вэлли чемпионате мира по фристайлу во вторник вступили в борьбу спортсмены специализации «лыжная акробатика». Здесь выступают представители Ярославля, первой из которых вышла на старт Любовь Никитина. И выступила в квалификации очень успешно. Показанный ею результат – 80,32 балла – вывел юную ярославну на 2-ю позицию итогового протокола, в котором Люба уступила только китаянке Сю Ментао. Это место определяет, что Люба будет стартовать предпоследней среди 12 спортсменок, преодолевших квалификацию и пробившихся на первый этап финалов. Причем, она будет знать результаты всех выступивших до нее. Но финальная часть, конечно, будет более ответственна и напряжена, так как слабых уже нет. Так же успешно прошли квалификацию и ярославцы. Здесь Ярославль был представлен в четырех лицах: два брата Бурова (Илья и Максим), Павел Кротов и Станислав Никитин, брат Любови Никитиной. Вся ярославская четверка в полном составе, что называется сомкнутым строем, прошла в финалы в числе 12 лыжников, показавших лучшие баллы среди 48 стартовавших. Правда, ряды наши не совсем сомкнутые, потому что лучшим из ярославцев оказались сразу двое – Павел Кротов и Станислав Никитин, показавшие «синхронные» баллы – 119.91, с точностью до сотой доли у обоих, что чрезвычайно редкое зрелище во фристайле. Павел и Станислав уступили только швейцарцу Роту Ноа около балла. Заняв этим одно на двоих 2-е место перед финалами, Павел и Станислав в финале будут прыгать по очередности, определенной жребием. Старший из братьев Буровых – Илья, с результатом 116,74 балла пока шестой, а его брат Максим с 116,29 - восьмой. Финалы у лыжных акробатов будут разыграны сегодня ночью, когда за океаном день еще будет в разгаре

ИСТОЧНИК KP.RU