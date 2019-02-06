С ярославца по долгу - бюджету больше миллиарда добавится

СЕГОДНЯ 09:02 2019-02-06T09:02:25+03:00

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Ярославские судебные приставы весьма неплохо потрудились в 2018 году. Только долгов по налогам они собрали больше миллиарда 200 тысяч.

- Размер денежных средств, перечисленных в бюджет, увеличен на ­­­44,4 %, - добавили в пресс-службе УФССП по Ярославской области. - Для сравнения - за 12 месяцев 2017 года эта сумма составила 839 млн 994 тыс руб.

Занятно, что такое вот сотрудничество приставов и налоговиков стало более продуктивным из-за использования современных технологий. Электронный документооборот упростил бумажную волокиту - это раз. И искать должников (и их имущество) стало намного проще в соцсетях - это два.

ИСТОЧНИК KP.RU