С ярославца по долгу - бюджету больше миллиарда добавится
Ярославские судебные приставы весьма неплохо потрудились в 2018 году. Только долгов по налогам они собрали больше миллиарда 200 тысяч.
- Размер денежных средств, перечисленных в бюджет, увеличен на 44,4 %, - добавили в пресс-службе УФССП по Ярославской области. - Для сравнения - за 12 месяцев 2017 года эта сумма составила 839 млн 994 тыс руб.
Занятно, что такое вот сотрудничество приставов и налоговиков стало более продуктивным из-за использования современных технологий. Электронный документооборот упростил бумажную волокиту - это раз. И искать должников (и их имущество) стало намного проще в соцсетях - это два.
ИСТОЧНИК KP.RU