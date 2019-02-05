2019-02-05T21:29:13+03:00
Спорт

"Ярославич" не смог загасить "Факел"

Отчаянная попытка добиться выхода на тайбрейк ярославцам не удалась
Виктор ПОЛЯК
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Прозябание Ярославской команды в самом низу таблицы приводит к новациям в именах. После кода Юрия Филиппова с поста главного тренера новым пригласили Ноздрина. Первый тест для него задался сложнейшим. Уренгойский клуб не просто в лидерах, а ещё и игроками располагает уровня национальной сборной - Колодинский, Клюка, Волков... Одного перечисления хватит для тревоги. Видимо, этим и можно объяснить полный провал первого сета, когда у наших ничего не получалось в игре. А ведь умеют-то многое. Но показать себя смогли только уже в следующем сете, стряхнув оцепенение. Правда, и гости тоже внесли свою лепту, посчитав, что малой кровью обойдутся. Не вышло. Причем, надо отметить концовку сета, когда пришлось догонять Уренгой с 16:19. Догнали к 23:23. И тут свою лепту внёс Ноздрин, запросив видео-просмотр атаки гостей со второй линии. И угадал тренер! Очко у гостей отобрали, а Белогорцев блоком реализовал сетбол. Но вот продолжить свой успех ярославцы не сумели. Третий сет почти сразу провалили своими ошибками в атаке, хотя в защите бились достойно. После этого вопрос стал ребром - либо берем сет и уходим на тайбрейк с уже одним очком, либо... выходим из игры ни с чем. Бились отчаянно, хотя вновь начали сет с ошибок. Но собрались, а на подаче Белогорцева смогли с 7:11 повернуть на 12:11. Но удержать добытое было не суждено. Гости грамотно и без ошибок провели концовку, оставив ярославцев утешаться одним взятым у асов сетом.

"Ярославич"-"Факел" (Новый Уренгой) - 1:3 (12:25;25:23;14:25;20:25)

ИСТОЧНИК KP.RU

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