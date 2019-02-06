Ярославским подросткам дадут работу, чтобы заработать денег летом

СЕГОДНЯ 08:05 2019-02-06T08:05:05+03:00

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В Ярославской области могут появиться квоты для подростков, которые хотят официально работать. Чтобы создать нужный законопроект, понадобилось два года и кипы экспертных заключений. И еще немало придется сделать, чтобы закон приняли и начали применять на практике.

- Но уже сейчас можно сказать, что навстречу сезонному трудоустройству подростков возрастом от 14 до 18 лет сделан большой шаг, - заверили в областном правительстве.

Квоту получат работодатели, у которых уже есть не менее 50 работников. Специально созданная рабочая группа проработает все детали закона. В эту группу вошли и депутаты, и эксперты, и те, для кого закон может что-то изменить.

Но пока что ситуация с работой для ярославских подростков далека от прекрасной. Особенно страдают школьники в районах, где на одно место устраивают сразу двух-трех подростков. Они делят часы и зарплату пополам, и в итоге получают совсем небольшое дополнение к карманным деньгам.

ИСТОЧНИК KP.RU