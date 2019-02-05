2019-02-05T19:40:49+03:00
Происшествия

Обманул женщин: в Ярославской области слишком хитрый мошенник получил условный срок

Мужчина нашел индивидуальный подход к каждой знакомой
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Хитрец получил условный срокХитрец получил условный срокФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Тутаеве осудили 30-летнего мошенника с украинским гражданством, который по-крупному обманул двух своих знакомых женщин. Общий ущерб оценили в 236 тысяч рублей.

- Суд признал его виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину), - рассказали в ярославской прокуратуре.

Больше года назад, в декабре 2017 года, мужчина попросил у знакомой "всего-то" 150 тысяч рублей. А за это "небольшое" вложение он пообещал ей квартиру. Остальное он якобы добавил бы из своих сбережений. А вложение нужно было якобы для заключения сделки. И вот, когда мужчина получил деньги, он внезапно пропал с радаров.

А вторую свою подругу он обманул по другой схеме. Ей он предложил отвезти ее машину в мастерскую. Хозяйка отдала мужчине ключи и документы на машину. И он снова скрылся в неизвестном направлении. Потом выяснилось, что мошенник эту машину продал своему третьему знакомому за полцены. Прямо со всем, что было в этой машине.

За эти две провернутые схемы суд дал мужчине два года условно. Ущерб несчастным знакомым он возместил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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