Штраф за смерть ребенка: суд оценил халатность угличской чиновницы

СЕГОДНЯ 18:48 2019-02-05T18:48:53+03:00

Женщина знала, что недострой в ужасном состоянии, но ничего не сделала

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В Ярославской области закончился суд над чиновницей Угличской районной администрации. Ее признали виновной в смерти 11-летней девочки, которая погибла после падения с третьего этажа недостроенной больницы. Здание было в муниципальной собственности и по всем правилам его должны были огородить, чтобы никто не пострадал.

- По результатам судебного заседания в отношении подсудимой применена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, - рассказали в ярославском следственном управлении.

Суд выяснил, что 44-летняя чиновница прекрасно знала, в насколько плохом состоянии было здание. И о том, что вокруг него должен был хотя бы забор, тоже знала. Но ничего не сделала. В итоге именно на нее и завели уголовное дело по статье "Халатность".

Напомним, в мае 11-летняя девочка пробила голову, когда гуляла с друзьями по недостроенной инфекционной больнице в Угличе. Через сутки она умерла в ярославской больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU