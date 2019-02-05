2019-02-05T18:38:13+03:00
Общество

Начальник ГИБДД внес представление мэру Ярославля по поводу нечищеных дорог

По итогам снегопадов проводится более 50 административных расследований
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Треть ДТП с пострадавшими в Ярославской области происходит из-за плохого состояния дорог.Треть ДТП с пострадавшими в Ярославской области происходит из-за плохого состояния дорог.Фото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Треть ДТП с пострадавшими в Ярославской области происходит из-за плохого состояния дорог.

- Спектр нарушений широк. В том числе, отсутствие необходимых знаков, разметки, зимняя скользкость, - сообщил на пресс-конференции 5 февраля главный госавтоинспектор области Андрей Сироткин.

Только по итогам последних снегопадов в Ярославле проводится более 50 административных расследований. Частые нарушения - та же скользкость, формирование снежных валов на обочинах дорог, в треугольнике видимости, из-за которых сужается проезжая часть, водители не всегда могут оценить дорожную обстановку.

- Я думаю таких расследований будет больше, так как продолжают совершаться ДТП. Я уже внес мэру представление по этому вопросу, - добавил Сироткин.

В 2018 году в регионе таких административных расследований было проведено 993, судами было вынесено 446 постановлений в отношении нарушителей - юридических и должностных лиц на сумму 16 миллионов рублей. Некоторые должностные лица были наказаны сотни раз.

Напомним, в ГИБДД по Ярославской области назвали самые аварийные часы и дни недели

ИСТОЧНИК KP.RU

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