Прокуратура Ярославля требует у мэрии установить светофор на улице Добрынина

СЕГОДНЯ 18:06 2019-02-05T18:06:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Ленинского района Ярославля провела проверку нерегулируемого пешеходного перехода у дома номер восемь по улице Добрынина. По её результатом выяснилось, что данный участок представляет реальную опасность для жизни и здоровья горожан.

- По информации территориального управления ГИБДД на указанном участке дороги зарегистрировано два ДТП, связанных с наездами на пешеходов, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - В результате них два человека получили ранения.

По результатам проверки прокуратура района направила судебный иск против мэрии города. Если фемида иск удовлетворит, то на улице Добрынина появится регулируемый пешеходный переход.

ИСТОЧНИК KP.RU