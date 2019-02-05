2019-02-05T17:59:11+03:00
Происшествия

В Тутаеве Ярославской области нашли мертвых мать и сына

Следственный комитет проводит проверку
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославской области мать и сын допились до смерти.В Ярославской области мать и сын допились до смерти.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Дикий случай произошел в городе Тутаеве Ярославской области. 4 февраля здесь в квартире на улице Советской обнаружили тела 61-летней женщины и ее 39-летнего сына. Внешних признаков насильственной смерти на трупах не было.

По предварительным данным, в течение нескольких дней до этого женщина с сыном и их общим знакомым бомжом пили. Через некоторое время женщина скончалась. А сын и второй мужчина продолжили пить. Спустя три дня сын женщины также скончался. В живых остался только гость. Проснувшись на следующий день после смерти собутыльника и поняв, что хозяева квартиры мертвы, он просто ушел. Тела умерших вскоре нашли родственники. Учитывая, что один человек после попойки остался в живых, дело, вероятнее было не в качестве алкоголя, а в его количестве.

- Причиной смерти 39-летнего мужчины явилась алкогольная кардиомиопатия, причину смерти его матери не представилось возможным установить из-за гнилостных изменений, - сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области.

Сейчас по факту произошедшего Тутаевским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Ярославской области проводится доследственная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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