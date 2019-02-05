2019-02-05T17:31:06+03:00
Происшествия

Больше всего ДТП с пострадавшими происходит по субботам и понедельникам

В ГИБДД по Ярославской области привели данные по самым аварийным дням и часам
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Нам бы понедельники взять и отменить.Нам бы понедельники взять и отменить.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Больше всего аварий с пострадавшими в Ярославской области в прошлом году случилось в субботы и понедельники – соответственно 298 и 292 случая. Такую статистику предоставило региональное ГИБДД. Меньше всего таких ДТП происходило в среду – 274 происшествия. Самым аварийным часом стало время между 18 и 19 часами. В этот период было зафиксировано 152 ДТП с пострадавшими. А самым спокойным является время между 4 и 5 часами утра – в этот период в прошлом году пострадало 20 человек.

Наибольшее количество ДТП с пострадавшими, в которых были виноваты водители, совершили люди в возрасте от 30 до 40 лет – 438 человек. Хотя были случаи, когда виновниками аварии становились даже дети. Среди них два примера, когда транспортным средством управлял ребенок от 10 до 14 лет, и шесть случаев – от 14 до 16 лет.

Напомним, что всего на дорогах Ярославской области в 2018 году произошло 1999 аварий с пострадавшими.

ИСТОЧНИК KP.RU

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