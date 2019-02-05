В Ярославской области осудили убийцу, который жестоко расправился со своей женой

СЕГОДНЯ 16:31 2019-02-05T16:31:59+03:00

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В Угличе произошло жестокое убийство. Суд признал мужчину виновным в совершении преступления. В марте 2018 года 36-летний местный житель находился в своей квартире в поселке Отрадный Угличского района вместе со своей 30-летней женой. Пара выпивала. Когда супруги выпили уже достаточно, случилась бытовая ссора. Муж не справился с собой, схватил нож и много раз ударил женщину в грудную клетку. Удары были настолько сильные, что оказались несовместимы с жизнью. Жена скончалась на месте. Убийца рассказал об этом своему соседу и попросил его вызвать полицию. Полиция возбудила уголовное дело.

Суд назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU