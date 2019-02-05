В огромном сугробе на Кирова кто-то вырыл «ночлежку для администрации»

СЕГОДНЯ 16:29 2019-02-05T16:29:50+03:00

Изменить размер текста: A A

В группе «Жесть Ярославль» в Вконтакте появилась фотография необычной «ночлежки» в самом центре столицы Золотого кольца. В огромном сугробе кто-то вырыл берлогу, а над входом в снежное жилище повесил картонную табличку «Ночлег» .

Фотография вызвала ажиотаж у ярославцев. Одни решили, что это берлога символа нашего города, другие предложили поселить там на постоянное место жительства администрацию. Нашлись даже те, кто вспомнил пончиковую Стаса Костюшкина, но это уже совсем другая история…

Тем временем, мэр Ярославля Владимир Волков собственнолично прошел по утопающим в снежной каше дворам. Какое впечатление произвел на градоначальника реальный Ярославль, в нашем материале

ИСТОЧНИК KP.RU