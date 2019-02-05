2019-02-05T16:27:02+03:00
Происшествия

Пьяный водитель предложил гаишнику виски в качестве взятки

А чаще всего дорожные нарушители пытаются подкупить сотрудников ГИБДД 3-5 тысячами рублей
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Средняя взятка, которую предлагают гаишникам ярославские водители, - 3-5 тысяч рублей.Средняя взятка, которую предлагают гаишникам ярославские водители, - 3-5 тысяч рублей.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В прошлом году ярославским сотрудникам ГИБДД более 100 раз предлагали взятки. По этим фактам было заведено 97 уголовных дел в отношении взяткодателей. Об этом на пресс-конференции 5 февраля сообщил начальник УГИБДД УМВД России по Ярославской области Андрей Сироткин.

Чаще всего, по статистике Госавтоинспекции, «уладить ситуацию» без официального оформления нарушения предлагают водители в состоянии опьянения. В среднем размер предлагаемой взятки в области варьируется от 3 до 5 тысяч рублей. Хотя в один из предыдущих годов, по словам Андрея Сироткина, был случай, что нарушитель пытался откупиться от сотрудника ГИБДД бутылкой виски.

- За последние годы в деятельность службы внедрен целый спектр мер по противодействию коррупции. Прежде всего, это различные системы видеоконтроля - видеорегистраторы во всех патрульных автомобилях, носимые видеорегистраторы, которые есть практически у каждого наряда. Изданы приказы, по которым фиксация нарушения осуществляется в поле зрения видеорегистратора, - рассказал Сироткин.

Напомним, Ярославская область традиционно отличается в России большим количеством «пьяных» ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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