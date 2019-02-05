В Ярославле на улице Кирова появилась снежная нора
Креативные ярославцы решили с юмором использовать снежные массы, на которые с начала февраля жалуется каждый горожанин. На улице Кирова появилась необычная нора из грязного снега. Рядом со входом картонка с надписью «Ночлег». Фото арт-объекта разместили в группе «Жесть Ярославль» Вконтакте. Там же собрались юмористы-комментаторы, которые начали придумывать, для чего может пригодиться это снежное художественное высказывание.
– Офис мэра, – пишет в соцсети Алексей Кривошеин.
– Туда бы администрацию всю поселить на пмж..... – вторит мужчине Елена Денисова.
Ярославцы явно недовольны уборкой города, поэтому и к властям настроены скептически.
Напомним, инициативный горожанин сделал отвал для своего внедорожника и выехал на улицы Ярославля, чтобы показать коммунальщикам, как нужно убирать город.
ИСТОЧНИК KP.RU