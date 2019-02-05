2019-02-05T17:09:31+03:00
Происшествия

Мужчина, зарегистрировавший у себя в доме шестерых иммигрантов, предстанет перед судом

Преступник полностью признал свою вину
Полина ЗАЙЦЕВА
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Ярославская прокуратура утвердила обвинения по делу 34-летнего жителя Дзержинского района города, который незаконно зарегестрировал в своей квартире иностранных граждан. Установлено, что в октябре 2018 года мужчина, проживающий в одном из домов по улице Громова, зарегистрировал у себя четырех жителей Узбекистана.

- Он же в ноябре 2018 года зарегистрировал по месту своего жительства ещё двоих граждан Республики Узбекистан, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - За регистрацию каждого иностранного гражданина обвиняемый получил по 500 рублей.

Уголовное дело уже направлено в суд Дзержинского района. Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

ИСТОЧНИК KP.RU

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