Ярославская область выделилась в России большим количеством «пьяных» ДТП

СЕГОДНЯ 16:07 2019-02-05T16:45:38+03:00

В январе этого года пьяный водитель на фуре устроил смертельное ДТП в Ярославской области. Фото: МЧС Ярославль.

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По итогам 2018 года в Ярославской области наблюдается стабильная ситуация с обеспечением безопасности дорожного движения. Об этом на пресс-конференции 5 февраля сообщил начальник УГИБДД УМВД России по Ярославской области Андрей Сироткин.

Общее количество ДТП в регионе за год составило чуть более 20 тысяч. Это на 16% меньше, чем в 2017 году. Пострадавшие зарегистрированы в 1999 авариях - чуть больше, чем год назад. При этом основной показатель состояния аварийности – число погибших в ДТП - сократился на 4,5% - 171 человек. 2572 человека были ранены – больше, чем в прошлом году, на 8%.

- Примерно такие же тенденции наблюдаются в целом по России, - отметил Сироткин.

Единственное серьезное отклонение от среднероссийских показателей – количество ДТП, совершенных водителями в состоянии опьянения или отказавшимися пройти освидетельствование. Количество таких аварии в Ярославской области в 1,5 раза выше, чем в среднем по стране. Удельный вес таких ДТП в регионе составляет 15%, в России – 10%.

В ГИБДД подчеркивают, что уделяют пристальное внимание борьбе с такими нарушениями.

- За год было выявлено 5239 водителей в состоянии опьянения или отказавшихся пройти освидетельствование. Это на 0,7% больше, чем в 2017 году. В состоянии наркотического опьянения выявлен 231 человек – на 29% меньше, чем в предыдущем году. Очень большую помощь нам оказывает общественность. Более 200 пьяных водителей были задержаны по информации граждан, - рассказал Андрей Сироткин.

Всего за нарушения правил дорожного движения в 2018 году были привлечены к административной ответственности более 840 тысяч человек. Более 80% из этого объема нарушений зафиксировано автоматическими приборами.

Напомним, в январе этого года пьяный водитель на фуре погубил на дороге в Ярославской области водителя-москвича и его собаку.

ИСТОЧНИК KP.RU