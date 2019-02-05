2019-02-05T15:51:08+03:00
Общество

В Ярославской области женщина целый год просила работодателя оформить трудовые отношения, а потом обратилась в прокуратуру

Прокуратура направила иск в суд
Екатерина РЯБЦЕВА
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В Некрасовском районе 37-летняя женщина обратилась в прокуратуру для проведения проверки. Она устроилась на работу продавцом год назад, но работодатель не оформил ее, как положено по закону. В первый рабочий день работница предоставила трудовую и санитарную книжку и рассчитывала на заключение трудового договора. Владелец магазина долгое время тянул с этим, ссылаясь на испытательный срок. Также хозяин торговой точки не производил отчисления в Пенсионный фонд РФ. Прокуратура выявила нарушение трудового законодательства. Прокурор направил в суд исковое заявление. Теперь работодатель обязан внести запись в трудовую книжку и оформить страховые отчисления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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