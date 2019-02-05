2019-02-05T16:08:07+03:00
Происшествия

В Тутаеве мошенник украл у знакомых больше 200 тысяч рублей

Преступника приговорили в двум годам условно
Полина ЗАЙЦЕВА
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Мошенник украл у своих знакомых 236 тысяч рублей.Мошенник украл у своих знакомых 236 тысяч рублей.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Тутаеве состоялся суд над 30-летним гражданином Украины, который украл у двух знакомых женщин 236 тысяч рублей. Установлено, что в январе 2017 года злоумышленник пообещал подарить квартиру своей знакомой. После этого мужчина попросил дать ему 150 тысяч рублей для совершения сделки. После того как деньги были у него, мошенник перестал выходить на связь.

- Другой потерпевшей злоумышленник предложил отремонтировать ее автомобиль. Получив согласие собственницы на ремонт, взяв ключи и паспорт транспортного средства, молодой человек сказал, что отгонит машину в автомастерскую, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - Вместо этого он продал машину с находящимися в ней ценными вещами своему знакомому за половину стоимости, причинив хозяйке ущерб в сумме свыше 86 тысяч рублей.

Суд дал преступнику два года условно и полтора года испытательного срока. Помимо этого, мошенник должен полностью возместить причинённый ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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