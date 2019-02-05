В Ярославле из неубранного снега в парках и скверах слепят 10 горок к Масленице: адреса
Как применить не вывезенный из парков и скверов Ярославля снег, придумали власти Ярославля. Из него построят 10 снежных горок к Масленице. В мэрии подчеркнули, что для этих целей сотрудники «Горзеленхозстроя» будут использовать только чистый снег - без соли и химических реагентов.
— Такие работы мы проводим каждый год. Этот не стал исключением, - прокомментировал первый заместитель главы администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов города Сергей Скударь.
В этих районах появятся три горки, в Заволжском и центральных районах города – тоже по три. И одна – в Дзержинском районе.
Где построят снежные горки:
- парк при госпитале ветеранов ВОВ
- сквер на улице Юности
- сквер за бывшим кинотеатром «Волга»
- парк «Рабочий сад»
- улица Курчатова
- бульвар на Слепнева
- парк 30-летия Победы
- бульвар на Доброхотова
- на Тверицкой набережной
- в Тверицком бору со стороны Красноборской улицы, у ФОКа.
ИСТОЧНИК KP.RU