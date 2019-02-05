2019-02-05T15:27:34+03:00
Общество

В Ярославле из неубранного снега в парках и скверах слепят 10 горок к Масленице: адреса

Власти обещают, что использован будет только чистый материал
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославле строят снежные горки к Масленице.В Ярославле строят снежные горки к Масленице.Фото: Мэрия Ярославля
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Как применить не вывезенный из парков и скверов Ярославля снег, придумали власти Ярославля. Из него построят 10 снежных горок к Масленице. В мэрии подчеркнули, что для этих целей сотрудники «Горзеленхозстроя» будут использовать только чистый снег - без соли и химических реагентов.

— Такие работы мы проводим каждый год. Этот не стал исключением, - прокомментировал первый заместитель главы администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов города Сергей Скударь.

В этих районах появятся три горки, в Заволжском и центральных районах города – тоже по три. И одна – в Дзержинском районе.

Где построят снежные горки:

- парк при госпитале ветеранов ВОВ

- сквер на улице Юности

- сквер за бывшим кинотеатром «Волга»

- парк «Рабочий сад»

- улица Курчатова

- бульвар на Слепнева

- парк 30-летия Победы

- бульвар на Доброхотова

- на Тверицкой набережной

- в Тверицком бору со стороны Красноборской улицы, у ФОКа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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