В Ярославле отремонтируют 21 двор: власти огласили список территорий
В Ярославле отремонтируют дворы, включенные в губернаторскую программу «Решаем вместе!». Власти планируют благоустроить 21 дворовую территорию, охватывающую около 90 домов.
Всего для участия в программе было прислано 293 заявки. На заседании муниципальной общественной комиссии председатель муниципалитета Ярославля утвердил 21 двор. Окончательное решение власти примут в начале марта.
— Совместно с территориальными администрациями мы проводили встречи с жителями, у которых есть желание изменить облик своего двора, заявки для участия в проекте подавали сами жители, — прокомментировала ситуацию первый заместитель директора департамента городского хозяйства Наталья Шетнева.
Вот список территорий многоквартирных домов, где будет изменена инфраструктура двора.
Дзержинский район
- ул. Бабича, д. 17, д. 17 корпус 2, д.17 корпус 4
- ул. Урицкого, д.26, д.28
- проспект Дзержинского, д.37, д.47, д.49, д.51
- проспект Дзержинского, д. 36, д.36 а; ул. Труфанова, д.7, д.7корпус 2
Заволжский район
- ул. Кавказская, д.31, д.33, ул. Клубная, д.44, д.46
- проезд Доброхотова, д.10, д. 10 корпус 2, д. 16. д. 16 корпус2, д.16 а, д. 16 б
Кировский район
- ул. Свободы, д.76, д.74
- проспект Октября, д.3
- ул. Б.Октябрьская, д.84/5, д.86
- проспект Ленина, д.59
Красноперекопский район
- ул. Павлова, д.35, д.35 корпус 2
- ул. Маланова, д.6/1а, д.8
- ул. Б. Федоровская, д.76 б, д. 76 в
Ленинский район
- К.Либкнехта, д. 54
- ул.Чкалова, д.72, ул. Юности, д.3, д.5.
- проспект Ленина, д.18/50
Фрунзенский район
- ул. Попова, д.14, ул. Малая Техническая, д.9
- Московский проспект, д. 55 а, ул. Ямская,78
- ул. Суздальская, д. 180 корпус 2, д.182, д.184
- проспект Фрунзе, д.65
- ул. Пирогова, д.29, 31
ИСТОЧНИК KP.RU