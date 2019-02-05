В Ярославле отремонтируют 21 двор: власти огласили список территорий

СЕГОДНЯ 14:57 2019-02-05T15:12:55+03:00

Власти проводили встречи с горожанами, которые хотят поменять облик своего двора/ФОТО: Официальный портал города Ярославля

Заявки для участия в губернаторской программе «Решаем вместе!» присылали жители города

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В Ярославле отремонтируют дворы, включенные в губернаторскую программу «Решаем вместе!». Власти планируют благоустроить 21 дворовую территорию, охватывающую около 90 домов.

Всего для участия в программе было прислано 293 заявки. На заседании муниципальной общественной комиссии председатель муниципалитета Ярославля утвердил 21 двор. Окончательное решение власти примут в начале марта.

— Совместно с территориальными администрациями мы проводили встречи с жителями, у которых есть желание изменить облик своего двора, заявки для участия в проекте подавали сами жители, — прокомментировала ситуацию первый заместитель директора департамента городского хозяйства Наталья Шетнева.

Вот список территорий многоквартирных домов, где будет изменена инфраструктура двора.

Дзержинский район

- ул. Бабича, д. 17, д. 17 корпус 2, д.17 корпус 4

- ул. Урицкого, д.26, д.28

- проспект Дзержинского, д.37, д.47, д.49, д.51

- проспект Дзержинского, д. 36, д.36 а; ул. Труфанова, д.7, д.7корпус 2

Заволжский район

- ул. Кавказская, д.31, д.33, ул. Клубная, д.44, д.46

- проезд Доброхотова, д.10, д. 10 корпус 2, д. 16. д. 16 корпус2, д.16 а, д. 16 б

Кировский район

- ул. Свободы, д.76, д.74

- проспект Октября, д.3

- ул. Б.Октябрьская, д.84/5, д.86

- проспект Ленина, д.59

Красноперекопский район

- ул. Павлова, д.35, д.35 корпус 2

- ул. Маланова, д.6/1а, д.8

- ул. Б. Федоровская, д.76 б, д. 76 в

Ленинский район

- К.Либкнехта, д. 54

- ул.Чкалова, д.72, ул. Юности, д.3, д.5.

- проспект Ленина, д.18/50

Фрунзенский район

- ул. Попова, д.14, ул. Малая Техническая, д.9

- Московский проспект, д. 55 а, ул. Ямская,78

- ул. Суздальская, д. 180 корпус 2, д.182, д.184

- проспект Фрунзе, д.65

- ул. Пирогова, д.29, 31

ИСТОЧНИК KP.RU