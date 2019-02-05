В Ярославль прибыла сборная Финляндии по хоккею

СЕГОДНЯ 14:12 2019-02-05T15:14:39+03:00

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В Ярославль приехала сборная Финляндии по хоккею, чтобы принять участие в Еврохоккейтуре. Матч пройдет в четверг, 7 февраля, в «Арене-2000».

Эта игра будет единственной в Ярославле в рамках шведского этапа соревнований. Остальные матчи состоятся в Стокгольме. Два дня до игры финны будут усиленно тренироваться, чтобы выйти на лед с нашими хоккеистами.

– Такие события показывают, что Ярославль стоит в одной шеренге с городами мира, в которых любят хоккей, играют в него, где живут хоккеем, – поделился директор областного департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Сергей Панчишный. – Мы очень ценим такие мероприятия, готовимся к ним, и я уверен, что мы проведем этот матч на таком же высоком уровне, как и матч Еврохоккейтура в прошлом году, когда к нам приезжала сборная Швеции.

ИСТОЧНИК KP.RU