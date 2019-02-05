Мэр Ярославля прогулялся с директором управдома по нечищенным дворам города

СЕГОДНЯ 13:45 2019-02-05T13:45:22+03:00

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Мэр города Владимир Волков лично вышел во дворы Кировского района, чтобы проверить, как происходит уборка территорий. Горожане регулярно жалуются на бездействие властей и управляющих компаний, дворы завалены снегом, а на крышах висят сосульки. На этот раз градоначальник решил основательно подойти к вопросу и вызвал ответственных лиц в жилые дворы.

Трое мужчин – Волков, главный муниципальный жилищный инспектор Антон Кириллов и глава Кировского и Ленинского районов Александр Трудоношин прогулялись по центральным закоулкам Ярославля. Одним из мест, которое посетил мэр и компания стал двор на улице Свободы, 81. Ситуация оказалась плачевной: машины застревали в снежных массах, а движение пешеходов было затруднено. Помимо этого, над головами горожан свисают огромные опасные сосульки.

— На общегородское совещание по понедельникам мы традиционно приглашаем руководителей всех организаций, ответственных за уборку города. Город — это единый организм, и все службы должны действовать слаженно. К сожалению, вы не считаете нужным сообщать нам о существующих проблемах. А во дворе ни проехать ни пройти. Мы будем выходить теперь регулярно и по вашим адресам, и по другим. И если управляющие организации не будут добросовестно исполнять свои обязанности, то мы будем применять соответствующие санкции, — сказал Волков.

Управляющие компании города контролирует муниципальная жилищная инспекция. Для того, чтобы оштрафовать организацию за бездействие, нужно сначала осуществить проверку. Основанием для проверки считается письменное обращение по телефону или через социальные сети. Из 200 жалоб в МЖИ письменных заявлений пришло только 20.

Если у вас возникнут вопросы к чистоте дворовых территорий, то вы можете оставить заявку в управляющей компании. Если заявка не будет принята во внимание, то обращайтесь в муниципальную жилищную инспекцию по телефону 40-99-00. Штраф составит до 20 тысяч рублей. Если вы обратитесь в департамент государственного жилищного надзора Ярославской области, а УК не выполнит предписание, то штраф может составить до 300 тысяч рубелей за каждое обращение. Если случится двойное неисполнение обязательств, то управляющая компания может быть исключена из реестра лицензий.

ИСТОЧНИК KP.RU