В Ярославском районе бывший водитель предприятия украл сигареты на 30 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:45 2019-02-05T12:45:29+03:00

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В полицию Ярославского района обратился работник торгового предприятия. Мужчина рассказал, что кто-то украл со склада сигареты на крупную сумму – больше 30 тысяч рублей. Сотрудники полиции начали искать грабителя. Оказалось, что воришка табака –37-летний мужчина, который работал на этом предприятии водителем. Он как раз имел доступ к помещениям склада. Рабочий ранее не был судим. Похищенное мужчина продал, во всем сознался, а также возместил компании ущерб. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU