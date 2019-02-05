В Ярославле СК возбудил уголовное дело по факту падения ледяной глыбы на женщину

СЕГОДНЯ 12:08 2019-02-05T12:08:06+03:00

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В пятницу, 1 февраля, на улице Большая Октябрьская на женщину упала снежная глыба. Она проходила мимо, и не знала, что выбранный маршрут станет фатальным. 54-летняя ярославна получила многочисленные травмы. Следственный комитет РФ по Ярославской области возбудил уголовное дело по статье 293 «Халатность».

Следственные органы провели проверку и установили, что один из сотрудников организации, в ведении которой находится здание, своевременно не почистил кровлю от снега и наледи. Из-за этой халатности и безответственности произошел сход снега и льда. Женщина получила травмы. В настоящее время пострадавшая находится в реанимации.

В данный момент идут следственные действия, сбор и закрепление доказательств. Устанавливается должностное лицо, которое будет нести ответственность за преступление.

ИСТОЧНИК KP.RU