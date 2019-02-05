2019-02-05T11:37:31+03:00
Общество

В Ярославле инициативный горожанин сделал отвал на внедорожнике и показал коммунальным службам, как чистить город

Героя чествовали в соцсетях
Екатерина РЯБЦЕВА
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Лучший способ сделать хорошо - это сделать самому/ФОТО: соцсетиЛучший способ сделать хорошо - это сделать самому/ФОТО: соцсети
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Ярославцы устали от снежных беспорядков на дорогах и решили взять инициативу в свои руки. Точнее в свои автомобили! Активный горожанин сделал отвал своему УАЗику и выехал во дворы. Сфотографировали его на улице Кудрявцева. Жители города заметили инициатора в группе «Подслушано у водителей» Вконтакте и решили подбодрить его комментариями.

– Красавец! Хороший пример для многих, – пишет Евгеий Биринцев.

– Какой район? Пусть на Липовую заедет, – делится своими пожеланиями Сережа Жулин.

А власти города тем временем продолжают рассказывать горожанам, сколько техники выезжает на улицы Ярославля в ночное время суток. Они уверены, что уборка идет полным ходом, снег вовремя вывозится, а остановки и дворы расчищены до асфальтового покрытия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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