В Ярославле таксист-грабитель украл карту, снял деньги и потратил их на выпивку

СЕГОДНЯ 09:43 2019-02-05T09:45:48+03:00

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Жительница Ярославля ехала по делам на такси, а когда вышла из машины, то обнаружила, что телефон и банковская карта пропали. Женщина обратилась в полицию. Сотрудники полиции нашли мошенника. Оказалось, что 31-летний водитель такси был ранее судим. У него была с собой и карта, и мобильник потерпевшей. Но со счета пропало пять тысяч рублей. Грабитель рассказал, что когда узнал о функции бесконтактной оплаты, то отдал карту своему приятелю. Тот купил еду и алкоголь. По факту хищения телефона и денег возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU