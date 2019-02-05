2019-02-05T09:32:55+03:00
Общество

В январских платежках ярославцев ждет неприятный сюрприз от регионального фонда капремонта

И речь идет вовсе не о запланированном повышении тарифов
Мария СОКОЛОВА
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В квитанциях за январь ярославцы увидят долги за декабрь-2018 года по взносам в региональный фонд капремонта.В квитанциях за январь ярославцы увидят долги за декабрь-2018 года по взносам в региональный фонд капремонта.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Региональные власти еще в середине декабря прошлого года объявили о том, что с 1 января 2019 года минимальный размер взносов на капитальный ремонт в многоквартирных домах составит 7 рублей 45 копеек за кв.м., поэтому новые суммы в платежках не удивят жителей Ярославля. Зато, например, для тех из них, кто проживает в Кировском районе города, неприятным сюрпризом станут долги фонду капремонта по оплате за декабрь.

- С 1 января 2019 года взнос в региональный фонд капремонта принимает только ЯроблЕИРЦ, - объясняют в кол-центре единого расчетного центра. – При передаче данных по оплате в фонде капремонта завис сервер, из-за чего в платежных документах появились долги. Если у вас имеется квитанция об оплате взноса в фонд капремонта за декабрь 2018-го, вам надо оплатить только ту сумму, которая выставлена за январь 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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