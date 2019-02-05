2019-02-05T09:13:59+03:00
Происшествия

В Ярославле осудили организаторов подпольных игральных клубов: они открыли в городе более 20 залов

Все фигуранты дела выплатят большие штрафы
Екатерина РЯБЦЕВА
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В Ярославле с января по июль 2015 года семь местных жителей организовали игральные клубы. Они открыли почти 20 точек, в которые закупили компьютеры и игровые автоматы. Чтобы не привлекать внимание властей, хитрые предприниматели сделали свою конспирацию – они пускали только тех, кто ранее был внесен в игральную базу. Каждый месяц один зал приносил доход более 1 миллиона рублей.

Организаторам от 26 до 45 лет. Среди них одна женщина, остальные – мужчины. Ранее хозяева игральных залов к уголовной ответственности не привлекались.

По факту незаконной организации азартных игр, совершенной организованной группой возбуждено уголовное дело. Всего в деле расследования было 43 человека. Среди них есть обвиняемые не только в незаконной организации азартных игр, но в незаконном проведении – администраторы и крупье. Все фигуранты дела находились под подпиской о невыезде. После приговора суда они выплатят штрафы. Сумма штрафов для организаторов составляет от 400 тысяч до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Администраторы выплатят от 25 до 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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