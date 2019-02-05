Январь прошел, осадки остались: ночью на улицах Ярославля по прежнему работает спецтехника

СЕГОДНЯ 08:45 2019-02-05T08:45:41+03:00

В дневное время суток власти обещают чистить остановки, а ночами вывозить снег

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Ночью на улицы Ярославля выехало около 70 единиц снегоуборочной техники, а также вышло на работу 50 дорожных специалистов. В светлое время суток на дорогах работают 74 машины и 44 человека.

Когда наступает ночь, то власти города приступают к механизированной уборке улиц Ярославля и вывозу снега. В дневное время по плану должны убираться остановки и проезды.

— Основными задачами на сегодняшний день остаются вывоз снега и очистка улиц второй и третьей категории. Дороги частного сектора требуют сейчас особого внимания. Мы привлекаем дополнительную специализированную технику ярославских предприятий и увеличиваем количество дорожных рабочих, — рассказал заместитель начальника управления дорожного хозяйства ДГХ мэрии Ярославля Владимир Бобков.

Также основной задачей остается чистка кровель от снега и наледи и уборка дворовых территорий. За январь выпало критическое количество осадков, городские службы не справлялись с последствиями. На сегодняшний день они так и не устранены в полной мере.

ИСТОЧНИК KP.RU