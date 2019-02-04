"Буря" не смогла разметать своего неудобного соперника

4 Февр. 23:01 2019-02-04T23:01:27+03:00

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Принимая у себя в "Воскресенском" одного из лидеров суперлиги, хозяева паркета намеревались переломить дурную традицию сезона проигрывать "медникам". Главным спонсором уральского клуба является медеплавильный завод, входящий крупную горную компанию. Трижды в сезоне ярославцы с ними встречались и трижды проиграли. На сей раз в начале матча говорили о возможном отходе от традиции. "Буря" постоянно ведёт в счёте, удачно завершая атаки и плотно обороняясь. Четверть закончили с запасом, а сразу после перерыва Джимми Невинная Артем Бутянковса одолевают почти двузначный отрыв - 21:13. Началось, подумалось. Но "медники" словно включили третью скорость, с которой нашим не всегда удавалось справиться. Отрыв стремительно ушёл в другую сторону, чтобы к большому перерыву поставить всех, что называется, на уши. В добавок, в борьбе за мяч под щитом пострадал наш ведущий разыгрывающий Павел Кольцов. С его уходом из-за травмы атаки "Бури" как-то потеряли остроту. Но ещё печальней стало то, что сникли сами бойцы "Бури". Парадоксально, но почти начисто проиграли по подборам. Цифры лучше не приводить, потому что "медники" странным образом зачастую забирали мячи беспрепятственно. Третья четверть у "медников" пошла на ура, тогда как "Буря" с трудом отбивалась. И все же смогла в последней четверти мобилизоваться и с унизительного 51:66 атаками Гевина, Бутянковса и Антона Агеева вселить за 6 минут до конца надежду на спасение - 63:70. Однако у гостей мяч, что называется, сам лез в кольцо. На последней секунде 3-й четверти (за 0,9 сек) они сумели со своей половины поля вылепить "трёху". Как говорят, против прухи мастерство бессильно

"Буревестник" – "Темп-СУМЗ-УГМК" (Ревда) – 71:89(17:12;20:22;14:22;20:23)

ИСТОЧНИК KP.RU