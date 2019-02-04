В Ярославской области приставы арестовали мобильники у матерей-должниц по алиментам

СЕГОДНЯ 21:53 2019-02-04T21:53:31+03:00

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Две женщины Алена и Ирина задолжали алименты на сумму более 55 тысяч рублей, но отдавать не спешили. Исполнительные производства по этому делу находились в Мышкинском отделе судебных приставов.

Матери не приходили к приставам, хотя их неоднократно вызывали. Спустя время судебный пристав принудительными мерами заставил женщин прийти. Когда они явились и стали общаться с представителями власти, то периодически отвлекались на телефонные разговоры. Приставы заметили телефоны у должниц и решили арестовать мобильники.

Оказалось, что этот способ подействовал на матерей. Они не хотели лишиться «связи» и уже через час вернулись за телефонами. Они всего лишь выкупили гаджеты, но не оплатили долг целиком. Приставы предупредили должниц, что если алименты не будут уплачены, то их ожидает административная и уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU