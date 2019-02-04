В Ярославской области 10 охотников сдали свои охотничьи билеты, потому что нарушили охрану природы

СЕГОДНЯ 21:05 2019-02-04T21:05:54+03:00

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За минувший 2018 год сотрудники департамента охраны окружающей среды и природопользования провели около 4 тысяч рейдов. В ходе проверок инспекторы выявили 489 нарушений охраны природы. Такая цифра показывает, что это на 36% больше, чем в 2017 году.

Совместно с УМВД прошло 679 рейдов. Всего было выписано штрафов на сумму более полумиллиона рублей, возбуждено 87 уголовных дел, а 10 охотников области лишись своего охотничьего билета.

– Как правило, среди нарушений лидируют охота вне охотничьего сезона и применение запрещенных технических средств, к примеру, световых приборов для ослепления животных, – поделился председатель комитета охраны и использования животного мира департамента охраны окружающей среды и природопользования Евгений Рощин.

Для тех, кто нарушает закон, предусмотрено лишение права охоты на год, а максимальный срок лишения составляет три года. Вместе с этим вступает в силу запрет на ношение и хранение оружия. Наказание вступает в силу, когда охотник сдает свой билет.

В настоящий момент в регионе идет сезон охоты на пушного зверя и кабана. Он продлится до 28 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU