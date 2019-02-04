2019-02-04T20:03:19+03:00
Общество

Во вторник в Ярославле простятся с Валерием Тимониным

На 64-м году жизни скоропостижно скончался помощник председателя Объединения организаций профсоюзов Ярославской области
Дмитрий Козлов
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Валерий ТимонинВалерий Тимонин
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Свою трудовую биографию Валерий Леонидович Тимонин начал в 1974 г. на ЯМЗ, где проработал до 2005 г., пройдя трудовой путь от наладчика до начальника отдела. Был создателем «Рабочего клуба» — одного из зачатков гражданского общества в Ярославле. С 2005 г. являлся помощником председателя Объединения организаций профсоюзов.

Тимонин активно участвовал в формировании органов законодательной власти. Будучи доверенным лицом кандидатов, играл большую роль в избрании в 1990 г. депутатами Верховного Совета РФ Николая Непряева и Владимира Удовенко (в то время архиепископ Ярославский и Ростовский Платон, а с 2012 г. – митрополит Феодосийский и Керченский). Затем принимал участие в избирательных кампаниях Евгения Заяшникова, Владимира Савельева, Сергея Якушева.

Будучи глубоко верующим человеком, Валерий Леонидович основал и возглавил в 1991 г. первое в Ярославле православное благотворительное братство, принимал активное участие в восстановлении храмов Святителя Леонтия и Успения Пресвятой Богородицы, других памятников истории и культуры Ярославской области. В 2003 г. по инициативе В.Л. Тимонина создана больничная церковь во имя иконы Божией Матери «Всецарица» при областном онкологическом диспансере.

Тимонин являлся старостой храма Успения Пресвятой Богородицы пос. Норское, был Почетным донором России, вел широкую благотворительную деятельность, более 20 лет занимался духовно-нравственным воспитанием военнослужащих в/ч 2667 внутренних войск МВД РФ.

В последние месяцы своей жизни Валерий Леонидович много времени и сил отдал созданию и открытию музея Объединения организаций профсоюзов Ярославской области.

Знакомые Тимонина говорят: «Он помогал многим, и никогда об этом не напоминал». Объясняют, что 2 февраля его обнаружили на даче, возле машины – подвело сердце.

Прощание и отпевание состоятся во вторник, 5 февраля, в 11 часов в Крестобогородском храме г. Ярославля (Московский проспект, 161).

ИСТОЧНИК KP.RU

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