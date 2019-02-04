Два удара ножом в грудь: ярославец в пылу ссоры убил друга
Поножовщиной закончились посиделки двух друзей в Ярославле. Происшествие случилось 31 января в квартире на улице Звездной в Заволжском районе города. Два приятеля 37 и 47 лет вместе выпивали. В ходе застолья между мужчинами возникла ссора. Старший схватил нож и кинулся с ним на товарища. Нанес два удара в грудь.
- От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия, - сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области.
По ходатайству правоохранителей суд принял решение заключить подозреваемого в преступлении под стражу. Следствие собирает доказательства виновности мужчины, проводится судебно-медицинская экспертиза.
ИСТОЧНИК KP.RU