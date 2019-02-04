2019-02-04T17:57:40+03:00
Происшествия

Два удара ножом в грудь: ярославец в пылу ссоры убил друга

Подозреваемого заключили под стражу
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Поножовщиной закончились посиделки двух друзей в Ярославле. Происшествие случилось 31 января в квартире на улице Звездной в Заволжском районе города. Два приятеля 37 и 47 лет вместе выпивали. В ходе застолья между мужчинами возникла ссора. Старший схватил нож и кинулся с ним на товарища. Нанес два удара в грудь.

- От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия, - сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области.

По ходатайству правоохранителей суд принял решение заключить подозреваемого в преступлении под стражу. Следствие собирает доказательства виновности мужчины, проводится судебно-медицинская экспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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