2019-02-04T17:44:23+03:00
Происшествия

В Ярославле обнаружили интернет-магазины, в которых торговали липовыми брендами

Часть представленной обуви продавец выдавал за оригинальный «Nike»
Полина ЗАЙЦЕВА
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Под видом известного спортивного бренда «Nike» в интернет-магазинах продавались подделкиПод видом известного спортивного бренда «Nike» в интернет-магазинах продавались подделкиФото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославле сотрудники прокуратуры выявили четыре интернет-магазина, в которых под видом известного спортивного бренда «Nike» продавались подделки. Эксперты установили, что на кроссовках, представленных на сайтах, незаконно нанесён знаменитый логотип.

- Прокуратурой Дзержинского района города Ярославля в связи с выявленными нарушениями в суд направлено четыре административных исковых заявления, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Прокуратура хочет добиться того, чтоб сайты с контрафактной продукцией были внесены в реестр запрещённых и доступ к ним был закрыт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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