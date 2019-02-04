В Ярославле отремонтируют разбитые спортивные площадки: жителям каких домов повезет

СЕГОДНЯ 17:42 2019-02-04T17:43:20+03:00

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В этом году в Ярославле планируют восстановить три универсальные спортивные площадки, которые появились в городе несколько лет назад. Речь идет об объектах на Ленинградском проспекте у дома № 66, Архангельском проезде у дома № 6 и улице Доронина у дома № 12а. Также власти запланировали укладку резинового спортивного покрытия на хоккейном корте на Московском проспекте у дома №131.

— Несколько лет назад, после строительства спортивных площадок, сложилась ситуация, что за ними не было закреплено собственников. Всего таких площадок было 17, за прошедшие годы они пришли в упадок. В последние два года мы восстановили шесть из них. В этом году хотим приложить усилия, чтобы привести в порядок еще четыре спортивных объекта, — отметил начальник управления физической культуры и спорта мэрии Ярославля Алексей Кокурин на общегородском совещании 4 февраля.

Кроме того, в рамках федеральной программы «Наследие», предполагается перенести существующее покрытие со стадиона «Славнефть» на поле на Парижской Коммуне. А на «Славнефти» сделать новое, плюс организовать здесь беговые дорожки.

Напомним, в Ярославле хотят построить современный центр волейбола.

ИСТОЧНИК KP.RU