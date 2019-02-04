Ярославцы завоевали медали на чемпионате ЦФО по русским шашкам
В Ярославле в субботу, 2 февраля, стартовали чемпионат и первенство Центрального Федерального округа по русским шашкам. Он продлится несколько дней. В молниеносной и классической программах принимают участие 194 спортсмена.
- Ярославские спортсмены уже успели завоевать медали в молниеносной программе, - рассказал именитый ярославский шахматист Владимир Скрабов.
В частности, первое место среди юношей до 17 лет занял Иван Дьяченко. Третьи места достались Эдуарду Седову (мужчины), Кириллу Коробочкину (юноши до 17 лет), Любови Пушкиной (девушки до 11 лет).
В Ярославле стартовали чемпионат и первенство Центрального Федерального округа по русским шашкам.Фото: Андрей КОМИССАРОВ
ИСТОЧНИК KP.RU