Ярославцы завоевали медали на чемпионате ЦФО по русским шашкам

СЕГОДНЯ 17:18 2019-02-04T17:21:17+03:00

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В Ярославле в субботу, 2 февраля, стартовали чемпионат и первенство Центрального Федерального округа по русским шашкам. Он продлится несколько дней. В молниеносной и классической программах принимают участие 194 спортсмена.

- Ярославские спортсмены уже успели завоевать медали в молниеносной программе, - рассказал именитый ярославский шахматист Владимир Скрабов.

В частности, первое место среди юношей до 17 лет занял Иван Дьяченко. Третьи места достались Эдуарду Седову (мужчины), Кириллу Коробочкину (юноши до 17 лет), Любови Пушкиной (девушки до 11 лет).

В Ярославле стартовали чемпионат и первенство Центрального Федерального округа по русским шашкам.Фото: Андрей КОМИССАРОВ

ИСТОЧНИК KP.RU