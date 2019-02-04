В Рыбинске осудили мужчину, который пытался сдать чужой гараж в металлолом

СЕГОДНЯ 16:44 2019-02-04T16:44:13+03:00

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В Рыбинске состоялся суд над 29-летним мужчиной, который в октябре 2018 года пытался сдать чужой гараж в металлолом. Судом установлено, что утопическая мысль о краже гаража пришла к преступнику во время пьянки. Чтоб отвезти гараж в пункт приема лома мужчина вызвал специальный кран-манипулятор.

-Подсудимый ввел в заблуждение водителя автомашины-манипулятора, сказав что является собственником гаража, от которого потерял ключи, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - Водитель манипулятора не смог поднять гараж в виду его тяжести и позвонил коллеге, имеющему более мощный манипулятор.

Приехавший водитель заподозрил преступника и вызвал сотрудников полиции, которые и задержали воришку. Суд приговорил мужчину к году исправительных работ и штрафу в размере 10% от заработной платы.

ИСТОЧНИК KP.RU