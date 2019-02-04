2019-02-04T16:37:43+03:00
Общество

Весной будет потоп? Из спальных районов Ярославля из-за отсутствия денег не вывозят снег

Вопрос обсудили на общегородском совещании в мэрии
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Из спальных районов не вывозят убранный снег.Из спальных районов не вывозят убранный снег.Фото: Мэрия Ярославля
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Из спальных районов Ярославля не вывозят снег. Он складируется на газонах и у дорог, некоторые сугробы уже превышают высоту человеческого роста. Причиной стало отсутствия достаточного финансирования на эти цели.

- По таким районам города, как Заволжский, Дзержинский, Красноперекопский и Фрунзенский, у нас практически минимально заложен объем снега, в некоторых районах вообще не заложен, — сообщил заместитель мэра Ярославля по ЖКХ и благоустройству Михаил Кузнецов 4 февраля на общегородском совещании.

Однако жалобы жителей и объем выпавшего снега, грозящего затопить дворы весной, заставляют все-таки решать этот вопрос. По словам Кузнецова, подрядчики вынуждены брать на себя дополнительные обязательства.

Напомним, также денег недостаточно заложено и на очистку тротуаров и остановок. Поэтому они утопают в снегу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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