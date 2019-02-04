В Ярославле спасатели пришли в детский сад, чтобы рассказать малышам, как вести себя на льду

СЕГОДНЯ 16:37 2019-02-04T16:43:17+03:00

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В Ярославле «Центр гражданской защиты» регулярно организует профилактические мероприятия с горожанами. В понедельник, 4 февраля, специалисты посетили детский сад № 107. Там спасатели рассказали ребятам, как вести себя зимой на воде.

Воспитанникам детского сада напомнили, что они еще слишком маленькие, чтобы оказывать помощь утопающим. Все, что они могут сделать – позвать взрослых, если случилось какое-то происшествие.

Спасатели назвали дошкольникам телефоны спасательных служб – 01 и 112, а также поделились, какую информацию нужно давать для ориентировки службам – это количество пострадавших, место происшествия или его ориентиры.

Помимо образовательной составляющей малыши увидели мультики про безопасность на льду, а также примерили на себя спасательные средства.

Всего в феврале пройдет около 10 таким профилактических занятий.

ИСТОЧНИК KP.RU