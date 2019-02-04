В Ярославле спасатели пришли в детский сад, чтобы рассказать малышам, как вести себя на льду
В Ярославле «Центр гражданской защиты» регулярно организует профилактические мероприятия с горожанами. В понедельник, 4 февраля, специалисты посетили детский сад № 107. Там спасатели рассказали ребятам, как вести себя зимой на воде.
Воспитанникам детского сада напомнили, что они еще слишком маленькие, чтобы оказывать помощь утопающим. Все, что они могут сделать – позвать взрослых, если случилось какое-то происшествие.
Спасатели назвали дошкольникам телефоны спасательных служб – 01 и 112, а также поделились, какую информацию нужно давать для ориентировки службам – это количество пострадавших, место происшествия или его ориентиры.
Помимо образовательной составляющей малыши увидели мультики про безопасность на льду, а также примерили на себя спасательные средства.
Всего в феврале пройдет около 10 таким профилактических занятий.
ИСТОЧНИК KP.RU