Мэрия Ярославля о плохой уборке тротуаров: «Деньги на них выделены по остаточному принципу»
В мэрии Ярославля объяснили плохую уборку тротуаров в городе недостаточным финансированием. Об этом на общегородском совещании 4 февраля сообщил заместитель мэра по ЖКХ и благоустройству Михаил Кузнецов.
- В соответствии с контрактом, у нас по пешеходным зонам заложено содержания от 7 до 13 копеек. Это не рыночная цена, это делалось по остаточному принципу из-за ограничения бюджетных средств, - отметил он.
Поэтому и убирают эти зоны по остаточному принципу. Впрочем, как сообщили «Комсомольской правде -Ярославль» в мэрии, раз уборка заложена в контракт, она должна выполняться. За неубранные территории платить подрядчикам не будут.
Напомним, ярославцы жалуются на нечищеные тротуары и дворы в соцсетях. В субботу из-за неубранного снега во дворе дома на Большой Технической застряла скорая, которая ехала на вызов к женщине-инвалиду.
ИСТОЧНИК KP.RU