2019-02-04T16:15:28+03:00
Общество

Мэрия Ярославля о плохой уборке тротуаров: «Деньги на них выделены по остаточному принципу»

Платить за невыполненные объемы подрядчикам не будут
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Ярославцы жалуются на плохую очистку от снега дворов и тротуаров.Ярославцы жалуются на плохую очистку от снега дворов и тротуаров.Фото: Мэрия Ярославля
Изменить размер текста:

В мэрии Ярославля объяснили плохую уборку тротуаров в городе недостаточным финансированием. Об этом на общегородском совещании 4 февраля сообщил заместитель мэра по ЖКХ и благоустройству Михаил Кузнецов.

- В соответствии с контрактом, у нас по пешеходным зонам заложено содержания от 7 до 13 копеек. Это не рыночная цена, это делалось по остаточному принципу из-за ограничения бюджетных средств, - отметил он.

Поэтому и убирают эти зоны по остаточному принципу. Впрочем, как сообщили «Комсомольской правде -Ярославль» в мэрии, раз уборка заложена в контракт, она должна выполняться. За неубранные территории платить подрядчикам не будут.

Напомним, ярославцы жалуются на нечищеные тротуары и дворы в соцсетях. В субботу из-за неубранного снега во дворе дома на Большой Технической застряла скорая, которая ехала на вызов к женщине-инвалиду.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Два удара ножом в грудь: ярославец в пылу ссоры убил друга
В Ярославле обнаружили интернет-магазины, в которых торговали липовыми брендами
В Ярославле отремонтируют разбитые спортивные площадки: жителям каких домов повезет
Ярославцы завоевали медали на чемпионате ЦФО по русским шашкам
В Рыбинске осудили мужчину, который пытался сдать чужой гараж в металлолом
Весной будет потоп? Из спальных районов Ярославля из-за отсутствия денег не вывозят снег
В Ярославле спасатели пришли в детский сад, чтобы рассказать малышам, как вести себя на льду
В Ярославской области прошел лыжный забег, посвященный 30-летию вывода войск из Афганистана
Рядом с ярославской Стрелкой под лёд провалился снегоход с людьми
В исправительной колонии в Ярославской области прошла служба, на которой осужденные смогли исповедаться и причаститься
Ярославские спасатели предупредили горожан о надвигающемся снегопаде
В Ярославском районе мужчина зашел в придорожное кафе и украл кассовый аппарат вместе с деньгами