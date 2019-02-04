Мэрия Ярославля о плохой уборке тротуаров: «Деньги на них выделены по остаточному принципу»

СЕГОДНЯ 16:15 2019-02-04T16:15:28+03:00

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В мэрии Ярославля объяснили плохую уборку тротуаров в городе недостаточным финансированием. Об этом на общегородском совещании 4 февраля сообщил заместитель мэра по ЖКХ и благоустройству Михаил Кузнецов.

- В соответствии с контрактом, у нас по пешеходным зонам заложено содержания от 7 до 13 копеек. Это не рыночная цена, это делалось по остаточному принципу из-за ограничения бюджетных средств, - отметил он.

Поэтому и убирают эти зоны по остаточному принципу. Впрочем, как сообщили «Комсомольской правде -Ярославль» в мэрии, раз уборка заложена в контракт, она должна выполняться. За неубранные территории платить подрядчикам не будут.

Напомним, ярославцы жалуются на нечищеные тротуары и дворы в соцсетях. В субботу из-за неубранного снега во дворе дома на Большой Технической застряла скорая, которая ехала на вызов к женщине-инвалиду.

ИСТОЧНИК KP.RU