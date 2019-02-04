В Ярославской области прошел лыжный забег, посвященный 30-летию вывода войск из Афганистана
В спортивном мероприятии поучаствовали около 70 спортсменов
Мероприятие носит патриотический характер/ФОТО: пресс-служба МЧС по Ярославской области
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В пятницу, 1 февраля, в Угличе прошел «Лыжный пробег «Русь-2019». Акция посвящена 30-летию вывода войск из Афганистана. Забег был протяженностью 15 километров и прошел через Углич и Игорев ручей. Взяли в руки лыжи и палки и бодро вышли на лыжню около 70 спортсменов. Также на мероприятии присутствовал личный состав пожарно-спасательной части № 25. Служащие подбадривали ребят и помогали им преодолеть дистанцию.
Эта военно-патриотическая акция будет проходить с 12 января по 1 апреля. Всего запланировано 45 забегов в разных частях региона.
В спортивных мероприятиях будут участвовать ученики разных школ области.
ИСТОЧНИК KP.RU