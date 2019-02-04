В Ярославской области прошел лыжный забег, посвященный 30-летию вывода войск из Афганистана

СЕГОДНЯ 16:12 2019-02-04T16:32:07+03:00

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В пятницу, 1 февраля, в Угличе прошел «Лыжный пробег «Русь-2019». Акция посвящена 30-летию вывода войск из Афганистана. Забег был протяженностью 15 километров и прошел через Углич и Игорев ручей. Взяли в руки лыжи и палки и бодро вышли на лыжню около 70 спортсменов. Также на мероприятии присутствовал личный состав пожарно-спасательной части № 25. Служащие подбадривали ребят и помогали им преодолеть дистанцию.

Эта военно-патриотическая акция будет проходить с 12 января по 1 апреля. Всего запланировано 45 забегов в разных частях региона.

В спортивных мероприятиях будут участвовать ученики разных школ области.

ИСТОЧНИК KP.RU