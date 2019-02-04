Рядом с ярославской Стрелкой под лёд провалился снегоход с людьми

СЕГОДНЯ 15:56 2019-02-04T15:56:49+03:00

Снегоход, который провалился под лед, спасатели ЦГЗ доставали с помощью веревки, подойти близко к нему было невозможно. Фото: МКУ «Центр гражданской защиты» города Ярославля

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В районе ярославской Стрелки под лёд провалился снегоход с двумя людьми. Сообщения об этом поступили спасателям ГУ МЧС России по Ярославский области и сотрудникам МКУ «Центр гражданской защиты» города Ярославля. Чтоб добраться к пострадавшим по тонкому льду спасателям пришлось использовать судно на воздушной подушке. Мужчины отделались испугом и только слегка намокли.

- Снегоход же, который провалился под лед, спасатели ЦГЗ доставали с помощью веревки, подойти близко было невозможно. Закрепив веревку за снегоход, спасатели пропиливали узкую полоску льда для хода веревки, - рассказали в пресс-службе МКУ ЦГЗ города. - Так они тащили снегоход подо льдом до достижения глубины воды в 0,5 метра. Затем выпилили майну под него и доставили его на берег.

Пострадавшие экстремалы рассказали, что случайно попали в промоину, образовавшуюся из-за потепления. Мужчины на большой скорости выехали из-за поворота Стрелки в русло Волги и попросту не заметили опасный участок льда.

ИСТОЧНИК KP.RU