В исправительной колонии в Ярославской области прошла служба, на которой осужденные смогли исповедаться и причаститься

СЕГОДНЯ 15:34 2019-02-04T16:38:48+03:00

1 февраля - день, когда Святейшим Патриархом Московским стал митрополит Кирилл/ФОТО: УФСИН России по Ярославской области

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В прошедшие выходные в исправительной колонии № 1 в храме Иоанна Кронштадского прошла Божественная литургия. Ее провел иеерей Андрей Баикин. Заключенные, которые захотели, пришли на службу, чтобы помолиться и поставить свечи. Некоторые из них совершили Таинство Исповеди и причастия.

После окончания богослужения иерей Андрей произнес проповедь и отметил, что 1 февраля – важный день для Русской Православной Церкви. Именно в эту дату в 2009 году место Святейшего Патриарха Московского занял Кирилл, митрополит Калининградский и Смоленский.

ИСТОЧНИК KP.RU