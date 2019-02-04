Ярославские спасатели предупредили горожан о надвигающемся снегопаде
В связи с обильными осадками прогнозируются чрезвычайные проишествия
В связи со снегопадом возможен сход снега и наледей с крыш.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославле спасатели МЧС предупредили горожан об обильных осадках. Мокрый снег будет идти на территории области с четвёртого по пятое февраля. В связи с непогодой прогнозируются различные чрезвычайные проишествия.
- Возможен сход снега и наледей с крыш, что может стать источником травматизма среди населения, - сообщили в Главном управлении МЧС России по Ярославской области.
Помимо этого, на дорогах Ярославля возможно увеличение количества ДТП. Работа общественного транспорта тоже можно быть затруднена.
ИСТОЧНИК KP.RU