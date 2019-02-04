Ярославские спасатели предупредили горожан о надвигающемся снегопаде

СЕГОДНЯ 15:24 2019-02-04T15:24:34+03:00

В связи со снегопадом возможен сход снега и наледей с крыш. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

В связи с обильными осадками прогнозируются чрезвычайные проишествия

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В Ярославле спасатели МЧС предупредили горожан об обильных осадках. Мокрый снег будет идти на территории области с четвёртого по пятое февраля. В связи с непогодой прогнозируются различные чрезвычайные проишествия.

- Возможен сход снега и наледей с крыш, что может стать источником травматизма среди населения, - сообщили в Главном управлении МЧС России по Ярославской области.

Помимо этого, на дорогах Ярославля возможно увеличение количества ДТП. Работа общественного транспорта тоже можно быть затруднена.

ИСТОЧНИК KP.RU